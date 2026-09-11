Loppe implante des « supermarchés d’occasion » danois en Belgique

Le 17 octobre, Loppe, une boutique d’occasion où les particuliers louent eux-mêmes des étagères pour vendre leurs affaires, ouvrira ses portes à Maldegem, en Flandre orientale. Les initiateurs du projet souhaitent ensuite étendre ce concept à d’autres villes belges.

Un Vinted physique

Loppe s’installe dans un local de 1 000 mètres carrés situé à côté d’Euroshop, là où se trouvait autrefois Leen Bakker. Le magasin comptera 750 rayons que les particuliers pourront louer pour 12 euros par semaine. Ce sont eux qui déterminent les articles qu’ils proposent et leur prix, tandis que Loppe se charge du paiement en caisse. Les créateurs locaux peuvent également louer un rayon chez Loppe.

Le concept s’inspire de la chaîne danoise Kirppu, qui vend de la même manière des articles d’occasion dans diverses catégories. « Considérez cela comme une version physique de Vinted ou de 2ièmemain », expliquent les initiateurs du projet, Alexander Dewever et Lea Kappelgaard-Sury, au journal Het Nieuwsblad. « Mais sans les tracas liés aux acheteurs qui ne se présentent pas ou qui tentent de négocier le prix, et sans avoir à emballer ou à expédier les articles. »

Ce modèle n’est pas tout à fait nouveau en Belgique. En 2021, une succursale de la chaîne danoise Børneloppen, spécialisée dans les articles d’occasion pour enfants, avait déjà ouvert ses portes à Fléron. L’extension prévue à plusieurs magasins en Wallonie et à Bruxelles n’a finalement pas vu le jour pour l’instant. Pourtant, Loppe voit d’emblée les choses en grand : « Notre ambition est d’en faire une chaîne », affirment les fondateurs.