La relance belge continue de hanter Wibra : une facture de plusieurs millions menace

Les conséquences juridiques de la faillite belge de Wibra en 2020 continuent de hanter le détaillant. Selon le dernier rapport annuel, une décision du tribunal du travail de Liège pourrait encore lui coûter jusqu’à 4,1 millions d’euros. Le procès remonte déjà à 2023, mais traîne encore aujourd’hui.

Reprise d’activité après un jour

En 2020, Wibra Belgique avait demandé une réorganisation judiciaire après que la crise du coronavirus eut encore accentué la pression sur ses activités, déjà déficitaires depuis des années. La chaîne souhaitait réduire son réseau belge de 81 à 36 magasins. Le tribunal de commerce avait alors rejeté le plan de réorganisation, ce qui avait rapidement entraîné la faillite. Dès le lendemain, Wibra avait repris ses activités avec 36 magasins. Les 439 salariés ont tous perdu leur emploi dans un premier temps, puis 183 d’entre eux ont obtenu un nouveau contrat de travail.