Decathlon lorgne sur Sport 2000

Decathlon souhaite acquérir une participation de 50 % dans la chaîne de magasins française Sport 2000, afin de renforcer sa position dans les régions rurales et les stations de ski. Si l’opération est approuvée, cela entraînera une consolidation supplémentaire sur le marché français des magasins de sport.

Partenariat stratégique

Decathlon a signé une lettre d’intention en vue de l’acquisition de 50 % de Sport 2000 France, détenue par le groupe Céraclès Coopérative. Le communiqué fait état d’un partenariat stratégique dans le cadre duquel les magasins Sport 2000 continueront à fonctionner de manière indépendante après la transaction : la participation ne concernera que la centrale, qui est chargée des achats, de la composition de la gamme de produits, de la logistique et du marketing.