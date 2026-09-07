La date d’ouverture du premier magasin Smyths Toys en Belgique a été annoncée

On savait déjà depuis quelque temps que Smyths Toys allait ouvrir son premier magasin physique en Belgique au parc commercial City Nord à Gosselies, près de Charleroi. La date est désormais confirmée : le magasin ouvrira ses portes le 15 octobre, comme l’annonce le centre commercial sur son site web.

Une concurrence supplémentaire

Le détaillant irlandais a discrètement créé une société belge plus tôt cette année et a ensuite mis en ligne un site web belge succinct ainsi qu’une page Facebook. La boutique en ligne belge est accessible depuis fin août. L’arrivée de Smyths Toys en Belgique est suivie de près par les observateurs et les concurrents.

Smyths Toys est en effet l’un des plus grands détaillants de jouets en Europe, fortement implanté au Royaume-Uni et en Irlande, mais également présent en Allemagne, en France, en Autriche, en Suisse et, depuis 2023, aux Pays-Bas, où la chaîne compte désormais huit magasins. Le détaillant se distingue par ses grands magasins proposant un large assortiment à des prix bas. L’arrivée de Smyths Toys en Belgique signifie une concurrence supplémentaire pour des acteurs tels que King Jouet et DreamLand.