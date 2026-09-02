Librairie Club lance la livraison le jour même depuis tous ses magasins

Les clients de Librairie Club et de Standaard Boekhandel peuvent désormais se faire livrer leurs commandes en ligne le jour même. Pour ce faire, le détaillant s’est associé à la plateforme de crowdshipping Shopopop.

Livré depuis un magasin à proximité

Standaard Boekhandel Group est le premier acteur du secteur du livre à s’associer à la plateforme de crowdshipping Shopopop pour proposer la livraison le jour même. Dès son lancement, ce service est disponible dans 168 points de vente belges : il s’agit de 129 magasins Standaard Boekhandel et de 39 magasins Librairie Club. Cette option de livraison s’applique aux produits pouvant être commandés en ligne et disponibles en stock dans le magasin concerné. La commande est traitée depuis un magasin situé à proximité, dans un rayon maximal de 10 kilomètres de l’adresse de livraison.

Les commandes pour une livraison le jour même peuvent être passées jusqu’à 15 h 45. Lors du paiement, le client peut choisir parmi cinq créneaux horaires : 10 h 30-12 h 00, 12 h 00-14 h 00, 14 h 00-16 h 00, 16 h 00-18 h 00 et 18 h 00-20 h 00. Un particulier vient ensuite récupérer la commande dans un magasin du quartier et la livre à domicile.

Une flexibilité accrue

Le détaillant affirme répondre aux attentes croissantes des clients, qui souhaitent recevoir leurs commandes en ligne rapidement et de manière flexible à leur domicile. « Nous constatons que les clients s’attendent de plus en plus souvent à ce qu’une commande en ligne s’adapte à leur emploi du temps, et non l’inverse. Avec la livraison le jour même, nous ajoutons une nouvelle option flexible à notre offre existante. Grâce à nos 168 magasins, nous pouvons en outre traiter les commandes en ligne au niveau local et les livrer rapidement au client », explique Veerle De Witte, PDG du groupe Standaard Boekhandel.

La livraison le jour même offre une flexibilité supplémentaire lorsqu’un client a besoin de quelque chose rapidement, mais ne peut ou ne souhaite pas se rendre en magasin. De plus, la commande ne doit pas nécessairement être livrée à son adresse personnelle : celui qui commande un cadeau peut le faire livrer directement au destinataire, éventuellement avec un emballage cadeau gratuit. Lors d’une phase de test, les clients ont réagi positivement à cette nouvelle option de livraison. Ce service n’est toutefois pas gratuit : le client paie un tarif fixe de 5,99 euros, quelle que soit la valeur de la commande. Le service « Click & Collect » reste gratuit, tandis que la livraison à domicile classique via bpost coûte 3,99 euros et est gratuite à partir d’une commande d’une valeur de 30 euros.