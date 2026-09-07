Six nouveaux magasins pour Bike Republic

Au cours des prochains mois, Bike Republic passera de 42 à 48 magasins. La chaîne de magasins de vélos du groupe Colruyt se tourne désormais délibérément vers les centres-villes et compte bien sortir du rouge cette année.

Une orientation plus axée sur le service

À Malines, Bike Republic ouvrira en novembre un magasin d’environ 750 mètres carrés dans la Hoogstraat. Aarschot, Anvers-Berchem et Genk accueilleront également de nouveaux points de vente. Au total, six nouveaux sites viendront s’ajouter, a déclaré la PDG Miek Vercouteren au Wielerkrant.

Ces nouveaux sites reflètent également une nouvelle stratégie commerciale : alors que la chaîne privilégiait auparavant les grands points de vente situés en périphérie, Bike Republic souhaite désormais se rapprocher des cyclistes pour la vente, l’entretien et les réparations. Selon Mme Vercouteren, les points de service de Louvain et d’Anvers ont démontré qu’il existait une demande en la matière.

Les services prennent particulièrement de l’importance pour les vélos électriques et les speed-pedelecs, car leur entretien exige des connaissances techniques de plus en plus spécialisées. La chaîne vend environ 20 000 vélos neufs par an et effectue près de 100 000 interventions d’entretien et de réparation. Bike Republic investit donc également dans la formation des réparateurs de vélos et dans une gestion plus efficace des stocks.

En route vers l’équilibre financier

L’agrandissement des magasins intervient après plusieurs années difficiles sur le plan financier. Bike Republic a enregistré des pertes pendant quatre années consécutives et, selon Vercouteren, a également clôturé l’exercice fiscal se terminant en mars 2026 sur un résultat négatif. Pour cet exercice, la chaîne table toutefois à nouveau sur un résultat d’exploitation positif

La société mère Colruyt Group a récemment accordé à Bike Republic une injection de capital de 5 millions d’euros. « En principe, cela devrait suffire pour traverser sans encombre les quatre à cinq prochaines années », a déclaré le PDG.