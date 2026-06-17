Colruyt Group injecte cinq millions dans Bike Republic, en pleine croissance

Une cession de la chaîne de magasins de vélos Bike Republic, qui est encore déficitaire, n’est plus à l’ordre du jour pour Colruyt Group: le distributeur, qui a enregistré une belle croissance au cours du dernier exercice, vient de bénéficier d’une augmentation de capital.

Une année charnière

Colruyt Group a augmenté le capital de sa filiale Bike Republic de 5 millions d’euros, soit un montant équivalent à la perte enregistrée par la chaîne de magasins de vélos au cours de l’exercice clos fin mars 2025. C’est ce qu’indique le site web De Rijkste Belgen. Cette nouvelle est remarquable car, en juin de l’année dernière, le distributeur affirmait encore que « toutes les options restaient ouvertes » pour la chaîne déficitaire, ce qui est généralement un euphémisme pour désigner une vente imminente.

Mais cela ne semble plus être le cas aujourd’hui. Bike Republic a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 9 % au cours du dernier exercice, ce qui constitue une performance solide sur un marché du vélo sous pression et en pleine consolidation. « 2025 a été une année de redressement, et nous allons poursuivre sur cette lancée cette année », a déclaré Miek Vercouteren, responsable de la division commerciale, plus tôt cette année dans une interview accordée au site web nieuwsfiets.nu. La chaîne opère actuellement une transition d’une gestion centralisée, axée sur un modèle standardisé, vers une gestion commerciale locale, et attribue un rôle important aux ateliers et aux points de service : chaque euro de chiffre d’affaires généré par les ventes génère sept ans de chiffre d’affaires pour les ateliers.

Bike Republic compte actuellement 35 magasins et ateliers spécialisés en Belgique.