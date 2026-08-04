Refurbed ajoute des guitares à sa gamme
Loisirs4 août, 2026
Refurbed
- Decathlon envisage de commercialiser les vélos Van Rysel auprès d’autres détaillantsLoisirs3 août, 2026
Avec sa marque de vélos haut de gamme Van Rysel, Decathlon souhaite devenir le numéro un européen. Outre ses propres magasins phares et les rayons dédiés au sein des grands magasins Decathlon, l'entreprise envisage également des partenariats avec d'autres détaillants.
- Jumbo ouvre sa première boutique dédiée au hockey en BelgiqueLoisirs16 juillet, 2026
Jumbo ouvre une nouvelle fois un magasin en Belgique. Cette fois-ci, il ne s'agit toutefois pas d'un supermarché, mais d'un magasin de sport : sa filiale Jumbo Sports ouvre à Aartselaar le premier « Jumbo Hockey » du pays.
- Le propriétaire d’A.S.Adventure et de Juttu investit dans l’efficacitéLoisirs15 juillet, 2026
Yonderland, propriétaire des chaînes de magasins A.S.Adventure et Juttu en Belgique, Bever aux Pays-Bas et Cotswold Outdoor au Royaume-Uni, a enregistré une légère perte nette au cours du dernier exercice. C'est le résultat d'investissements stratégiques.