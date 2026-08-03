Decathlon envisage de commercialiser les vélos Van Rysel auprès d’autres détaillants
Loisirs3 août, 2026
Decathlon
- Jumbo ouvre sa première boutique dédiée au hockey en BelgiqueLoisirs16 juillet, 2026
Jumbo ouvre une nouvelle fois un magasin en Belgique. Cette fois-ci, il ne s'agit toutefois pas d'un supermarché, mais d'un magasin de sport : sa filiale Jumbo Sports ouvre à Aartselaar le premier « Jumbo Hockey » du pays.
- Le propriétaire d’A.S.Adventure et de Juttu investit dans l’efficacitéLoisirs15 juillet, 2026
Yonderland, propriétaire des chaînes de magasins A.S.Adventure et Juttu en Belgique, Bever aux Pays-Bas et Cotswold Outdoor au Royaume-Uni, a enregistré une légère perte nette au cours du dernier exercice. C'est le résultat d'investissements stratégiques.
- Decathlon rachète les magasins espagnols d’Intersport, seule Ténérife fait obstacleLoisirs9 juillet, 2026
L'autorité espagnole de la concurrence a approuvé le rachat de 18 magasins Intersport par Decathlon, mais a assorti cette décision de conditions supplémentaires. C'est surtout à Ténérife que l'autorité de régulation voit des risques.