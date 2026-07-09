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Écrit par Pauline Neerman
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Decathlon rachète les magasins espagnols d’Intersport, seule Ténérife fait obstacle

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Loisirs9 juillet, 2026
Decathlon

L’autorité espagnole de la concurrence a approuvé le rachat de 18 magasins Intersport par Decathlon, mais a assorti cette décision de conditions supplémentaires. C’est surtout à Ténérife que l’autorité de régulation voit des risques.

Des conditions plus strictes à Ténérife

Fin 2025, Decathlon avait annoncé son intention de racheter plusieurs magasins Intersport, alors que cette chaîne était en liquidation et faisait l’objet d’une procédure d’insolvabilité. L’acquisition peut désormais avoir lieu, mais uniquement sous réserve de conditions supplémentaires à Ténérife.

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