Decathlon prend une participation dans la marque de vélos pliants Brompton

La chaîne française de sport Decathlon prend une participation dans Brompton, le fabricant britannique du vélo pliable emblématique. Des espaces dédiés à Brompton feront bientôt leur apparition dans les magasins, tandis qu’un investisseur chinois devrait assurer l’expansion en Asie.

Espaces Brompton chez Decathlon

Par l’intermédiaire de sa filiale d’investissement Decathlon Pulse, le groupe acquiert une participation de 10 %. L’investisseur chinois BA Capital acquiert quant à lui 5 % supplémentaires. Au total, l’opération s’élèverait à environ 18 millions de livres sterling, soit environ 21 millions d’euros. Le fondateur Andrew Ritchie, qui a créé Brompton en 1975, reste l’actionnaire majoritaire. Butler-Adams dirige l’entreprise depuis 2008.