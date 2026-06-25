Playmobil délocalise sa production hors de l’Allemagne, son marché d’origine

Playmobil ferme son usine de Dietenhofen, en Bavière. La marque allemande de jouets délocalise la production de ses célèbres figurines vers des sites moins coûteux en République tchèque et à Malte. La hausse des coûts et la baisse de popularité sonnent le glas des 350 employés.

Chiffre d’affaires sous pression

Le propriétaire, le groupe Horst Brandstätter, a vu son chiffre d’affaires chuter fortement ces dernières années. L’entreprise réalisait encore 760 millions d’euros au cours de l’exercice 2020/2021, mais en 2024/2025, son chiffre d’affaires était tombé à 409 millions d’euros. En mai, l’entreprise avait annoncé que « la baisse s’était ralentie et qu’une amélioration était en vue ». L’une de ces mesures de redressement s’avère désormais être la fermeture de l’usine historique, où Playmobil a fait son entrée sur le marché en 1974.