La chaîne française de magasins de running i-Run rachète son homologue belge Trakks

La chaîne française de magasins de running i-Run rachète les magasins et la boutique en ligne de la chaîne belge Trakks. Ce rachat permet au détaillant, qui dispose déjà de boutiques en ligne à l’étranger, de s’implanter pour la première fois avec des magasins physiques en dehors de son marché national.

Six magasins

Le spécialiste français de la course à pied i-Run a racheté les six magasins physiques et la boutique en ligne associée de la chaîne belge de magasins de course à pied Trakks. C’est ce qu’annonce le journal économique L’Echo. Trakks a été fondée par Christophe Thomas, qui cède aujourd’hui son entreprise au détaillant français. Les détails financiers de l’acquisition n’ont pas été divulgués. Trakks possède des magasins à Etterbeek, Uccle, Charleroi, Rocourt, Jambes et Waterloo.

i-Run, fondée en 2007 en France, compte actuellement 24 magasins physiques sur son marché national et est présente en ligne avec des boutiques en ligne en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Autriche et en Italie. Cette opération renforce la position d’i-Run sur le marché du Benelux dans le secteur des articles de course à pied.