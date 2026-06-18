Nouveau siège pour King Jouet en Belgique

La filiale belge de la chaîne de magasins de jouets King Jouet emménage dans un nouveau siège social, situé, tout comme le précédent, à Nivelles. Cela permet au détaillant d’optimiser ses coûts immobiliers et d’offrir à ses collaborateurs un environnement de travail plus adapté.

21 magasins

Le siège social belge de King Jouet déménage le 22 juin du 4, rue Altiero Spinelli au 10, avenue Robert Schuman à Nivelles. Le nouveau site, d’une superficie de 300 m², rassemble les collaborateurs dans un environnement plus fonctionnel, propice aux échanges et à la collaboration. Parallèlement, cela permet au détaillant d’adapter ses coûts immobiliers à ses besoins opérationnels. 17 collaborateurs emménagent dans les nouveaux bureaux.

À l’heure actuelle, King Jouet compte 21 magasins en Belgique, répartis dans la partie francophone du pays : Andenne, Arlon, Binche (Anderlues), Braine-l’Alleud, Bruxelles, Châtelineau, Couillet, Dinant, Estaimpuis, Flémalle, Fléron, Froyennes, Gosselies, Haccourt, Hornu, Ixelles (Toison d’Or), La Louvière, Molenbeek, Mons, Nivelles, Nossegem et un corner dans le magasin Orchestra à Zaventem.