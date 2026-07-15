Le propriétaire d’A.S.Adventure s’efforce d’améliorer la rentabilité

Yonderland, propriétaire des chaînes de magasins A.S.Adventure et Juttu en Belgique et en France, Bever aux Pays-Bas et Cotswold Outdoor au Royaume-Uni, a enregistré une légère perte nette au cours du dernier exercice. Le détaillant prend des mesures.

Priorité à l’efficacité et à la maîtrise des coûts

Le chiffre d’affaires de Yonderland a augmenté de 1,2 % l’année dernière, pour atteindre 642,5 millions d’euros. La croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant s’est élevée à 0,6 %. En Belgique, au Luxembourg et en France, la croissance à périmètre constant a été de 0,1 %, au Royaume-Uni de 0,5 % et aux Pays-Bas de 2,4 %. Alors que le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a progressé de 1,3 % pour atteindre 91,9 millions d’euros, le résultat d’exploitation (EBIT) a reculé de 4,7 % à 32,6 millions d’euros et l’entreprise a clôturé l’exercice sur une perte nette de 1,5 million d’euros. C’est ce qu’indique De Tijd.