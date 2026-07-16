Jumbo ouvre sa première boutique dédiée au hockey en Belgique

Jumbo ouvre une nouvelle fois un magasin en Belgique. Cette fois-ci, il ne s’agit toutefois pas d’un supermarché, mais d’un magasin de sport : sa filiale Jumbo Sports ouvre à Aartselaar le premier « Jumbo Hockey » du pays.

« Des hockeyeurs pour des hockeyeurs »

Le détaillant néerlandais spécialisé dans les articles de sport inaugurera son premier magasin belge le vendredi 24 juillet. Situé sur l’Antwerpsesteenweg, ce nouveau magasin s’étendra sur une surface de 750 mètres carrés et devrait devenir le plus grand magasin spécialisé dans le hockey du Benelux.

En s’implantant en Belgique, Jumbo Hockey répond à la popularité croissante de ce sport, qui est depuis longtemps plus répandu et plus grand public aux Pays-Bas. Selon le détaillant, l’offre de magasins spécialisés dans le hockey reste donc encore limitée en Belgique. Le magasin d’Aartselaar proposera notamment du matériel des marques Osaka, Reece, The Indian Maharadja, Adidas, Asics, Grays et Ribbon.

L’ancienne internationale de hockey Shaunda Ikegwuonu prendra la direction du magasin. Elle a joué pour l’équipe nationale féminine belge, les Red Panthers, lors de la saison 2020-2021. « Dans le plus beau magasin spécialisé en hockey, ce sont des hockeyeurs qui aident d’autres hockeyeurs », explique Ikegwuonu.

« Comme nous jouons ou avons joué nous-mêmes, nous savons exactement quel équipement convient à chaque joueur. Nous tenons compte des souhaits, du poste, du style de jeu et des caractéristiques physiques de chacun pour donner à tous les meilleurs conseils possibles. »