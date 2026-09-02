Smyths Toys lance sa boutique en ligne belge avec une offre promotionnelle

En prévision de l’ouverture de son premier magasin physique en Belgique, Smyths Toys, le géant irlandais du jouet, a déjà lancé sa boutique en ligne belge. Une promotion de lancement est en cours jusqu’au 6 septembre.

10 euros de réduction

La chaîne de jouets irlandaise, qui a discrètement créé une société belge plus tôt cette année et s’apprête à ouvrir un premier magasin dans le parc commercial City Nord à Gosselies, près de Charleroi, vient de lancer sa boutique en ligne belge, disponible aussi bien en français qu’en néerlandais.

En attendant de se rendre en magasin, les clients peuvent y découvrir la gamme de produits et passer leurs premières commandes. Dans le cadre de son offre de lancement, Smyths Toys promet une réduction de 10 euros pour tout achat à partir de 50 euros. La livraison est gratuite à partir de 25 euros d’achat.

Les observateurs attendent avec impatience l’arrivée de Smyths Toys, qui est en effet l’un des plus grands détaillants de jouets en Europe, fortement implanté au Royaume-Uni et en Irlande, mais également présent en Allemagne, en France, en Autriche, en Suisse et, depuis 2023, aux Pays-Bas, où la chaîne compte désormais huit magasins.