JYSK enregistre une hausse d’un quart de son chiffre d’affaires en Belgique

Au cours du dernier exercice, JYSK a augmenté son chiffre d’affaires en Belgique de plus d’un quart, pour atteindre 159,5 millions d’euros. Après l’ouverture de quatorze nouveaux magasins, la chaîne de décoration d’intérieur poursuit son expansion et vise au moins 125 points de vente.

Dix ans en Belgique

Chez JYSK, le chiffre d’affaires belge a progressé de 25,2 % au cours de l’exercice clos fin août, pour atteindre 159,5 millions d’euros. Cette hausse est principalement due aux ouvertures de nouveaux magasins, car l’année a également marqué la plus grande vague d’expansion en Belgique à ce jour : le détaillant danois a ouvert quatorze magasins, dont huit sur d’anciens sites de Leen Bakker. JYSK s’est également implanté sur sept anciens sites Cora; les trois premiers magasins y ont déjà ouvert leurs portes.