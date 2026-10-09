Four Roses ouvre son sixième magasin à Louvain

Four Roses poursuit son expansion avec une nouvelle boutique de marque à Louvain. Le 23 octobre, la marque belge de mode féminine y inaugurera son sixième magasin en propre, situé sur la Bondgenotenlaan.

« L’ADN prend vie »

Selon la marque de mode, une boutique physique reste un élément essentiel de l’expérience client. « La mode, ça se voit, ça se touche et ça s’essaie, mais pour nous, une boutique est bien plus qu’un simple point de vente. C’est le lieu où nous pouvons pleinement donner vie à l’ADN de Four Roses : à travers la collection, le stylisme, la décoration intérieure et surtout le contact personnel avec nos clientes. »

Four Roses possède déjà des boutiques à Alost, Anvers, Gand, Hasselt et Nieuport. La marque gantoise explique avoir délibérément choisi Louvain en raison du profil jeune et urbain de cette ville universitaire. Elle y voit des similitudes avec Gand, où elle dispose déjà d’une boutique. Dans son établissement de Louvain, l’entreprise souhaite proposer, outre ses collections, des conseils personnalisés en matière de style.

Avec cette expansion, Four Roses poursuit sa stratégie omnicanale. Alors que le secteur de la mode se numérise de plus en plus, l’entreprise considère les boutiques physiques comme un moyen de fidéliser davantage ses clients à la marque. Selon Four Roses, les points de vente multimarques continuent également de jouer un rôle important.