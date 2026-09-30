La chaîne polonaise de magasins d’usine HalfPrice s’implante dans six centres Shopping Cora

HalfPrice, une enseigne polonaise off-price comptant plus de 220 magasins dans 15 pays européens, s’implante en Belgique : en novembre, la chaîne ouvrira cinq magasins dans les centres commerciaux Shopping Cora, puis un sixième en 2027.

Des magasins de 3 000 m²

Mitiska REIM, l’acteur immobilier chargé de la reconversion en Belgique des six anciens sites d’hypermarchés Cora, annonce la nouvelle : en novembre, HalfPrice ouvrira cinq magasins à Châtelineau, Anderlecht, Messancy, Hornu et Rocourt, qui totalisent plus de 15 000 m² de surface de vente. Le sixième magasin est prévu à La Louvière en 2027.

L’arrivée de HalfPrice marque une nouvelle étape importante dans la transformation des sites Cora Shopping. Il s’agit en effet d’un détaillant «off-price» de premier plan qui propose une large sélection de marques internationales dans les domaines de la mode, des chaussures, des accessoires, de la décoration, du sport et des loisirs, le tout sous un même toit et à des prix très exceptionnels.

Une nouvelle dynamique

« Son concept, son offre très large en produits et son positionnement off-price encore peu représenté en Belgique apporteront une nouvelle dynamique aux sites et renforceront leur attractivité bien au-delà de leur zone de chalandise immédiate », déclare Bram Thomas, directeur général de Mitiska REIM.

HalfPrice fait partie du groupe polonais Modivo Platform, qui détient également des enseignes physiques et en ligne telles que CCC (chaussures), eobuwie (chaussures), ShockPrice (magasin d’usine d’articles ménagers et de mode), SK Store (basket-ball), Boardriders (skate), Warsaw Sneaker Store et Beverly Hills Polo Club.

Le détaillant poursuit son expansion vers l’ouest depuis l’Europe de l’Est : la marque est désormais présente en Pologne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Croatie, en Slovénie, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, en Ukraine, en Bulgarie, en Espagne et en Italie.