La chaîne française de chaussures André ferme définitivement après 130 ans d’activité

Après 130 ans d’existence, la célèbre chaîne française de magasins de chaussures André disparaît de la scène, après une longue série de restructurations et de rachats. Sur un réseau qui comptait autrefois 500 magasins, il n’en restait récemment plus qu’une poignée.

Des difficultés financières persistantes

Le 9 septembre, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise, qui employait encore 30 personnes. Cela met fin à une longue série de rachats, de restructurations et de réductions d’effectifs. Fondée en 1896 à Nancy, André est devenue une enseigne incontournable des rues commerçantes françaises, mais a subi de lourds revers ces dernières années. D’abord, la pandémie de Covid a contraint les magasins à fermer, puis la guerre en Ukraine a fait grimper les prix des matières premières, tandis que la concurrence de la mode ultra-rapide, incarnée par Shein, et des plateformes de vente d’occasion, avec Vinted en tête, s’est intensifiée.