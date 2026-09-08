H&M mise sur l’Espagne, fief d’Inditex, avec un bureau de production à Barcelone

Le groupe H&M investit en Espagne, qui n’est peut-être pas par hasard le fief de son rival de toujours, Inditex. Le groupe de mode suédois ouvre un nouveau centre de production à Barcelone, d’où seront menées les activités de développement de produits, d’analyse des tendances et d’études de marché.

Barcelone devient plus important

H&M consacre spécifiquement ce site au développement de produits. Selon l’entreprise, ce lieu doit créer « un environnement de travail collaboratif pour les équipes de production et d’achat d’H&M ainsi que pour certains partenaires fournisseurs ». Depuis Barcelone, le groupe souhaite repérer plus rapidement les tendances, élaborer de nouvelles idées de produits et soutenir les études de marché.