Le quatrième trimestre renforce la confiance chez Pepco : succès croissant chez la classe moyenne

Pepco revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices après un quatrième trimestre solide. La chaîne de magasins discount table désormais sur un bénéfice net plus élevé et prévoit également d’atteindre la limite supérieure de son objectif de chiffre d’affaires. C’est surtout sur les marchés de classe moyenne que les consommateurs se tournent de plus en plus vers les magasins discount.

« Nous sommes prêts à relever les défis »

Pepco prévoit une hausse de plus de 60 % de son bénéfice net sous-jacent pour l’exercice fiscal qui s’achève jeudi. Auparavant, l’entreprise visait encore une croissance supérieure à 50 %. En termes de chiffre d’affaires, la chaîne table sur plus de 4,5 milliards d’euros, ce qui correspond à la fourchette haute de ses prévisions de croissance précédentes, comprises entre 6 % et 8 %.