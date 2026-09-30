Selfridges sort du rouge grâce à une clientèle plus nombreuse et plus fidèle

Au cours de l’exercice 2025, Selfridges a fortement augmenté tant son chiffre d’affaires que ses bénéfices. La chaîne de grands magasins britannique a profité d’une fréquentation accrue dans ses magasins et a enregistré dans le même temps une nette amélioration de sa rentabilité.

Une clientèle fidèle malgré des vents contraires

Au cours des 52 semaines closes au 3 janvier 2026, le chiffre d’affaires s’est élevé à 830,8 millions de livres sterling (970,5 millions d’euros), soit une croissance de 7 % par rapport à l’année précédente. Si l’on inclut les ventes des marques partenaires, le chiffre d’affaires total a atteint 1,6 milliard de livres sterling (1,9 milliard d’euros). Dans ses quatre magasins britanniques, la fréquentation a également augmenté de 7 %.