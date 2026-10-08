Zalando s’implante en France avec un gigantesque centre de distribution

Après cinq ans de planification, de construction et de montée en puissance progressive, Zalando a officiellement inauguré son premier méga-centre de distribution en France. Ce complexe de 140 000 mètres carrés situé à Montereau-sur-le-Jard, juste au sud de Paris, constituera bientôt un maillon essentiel de l’expansion européenne du géant allemand du commerce électronique.

Une montée en puissance progressive

Dès 2021, Robert Gentz, fondateur et PDG de Zalando, avait annoncé, lors du sommet « Choose France », un investissement de 300 millions d’euros en France. « À l’époque, ce n’était encore qu’une promesse. Aujourd’hui, cet investissement prend forme sur 140 000 m², l’un des sites les plus beaux et les plus modernes de tout notre réseau européen », déclare Laura Toledano Khelif, directrice générale de Zalando pour l’Europe occidentale.