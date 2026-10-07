Xandres se développe aux Pays-Bas et s’étend vers l’Allemagne

Xandres doit principalement la croissance de son chiffre d’affaires au cours du dernier exercice à une forte accélération aux Pays-Bas. Désormais, la marque de mode belge se tourne vers l’Allemagne. Son ambition reste de devenir une marque européenne de premier plan.

Une rentabilité en hausse

Au cours de l’exercice comptable 2025-2026, Xandres a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 1,2 %, pour atteindre 36,6 millions d’euros. Cette progression est principalement due à une forte croissance de pas moins de 27 % aux Pays-Bas : l’enseigne y a ouvert ses propres boutiques à Maastricht et à Laren, et prévoit également l’ouverture d’un magasin à Haarlem fin octobre, le cinquième déjà dans le pays. Par ailleurs, la marque continue de développer sa collaboration avec des boutiques multimarques haut de gamme et investit dans la notoriété de la marque.

L’EBITDA s’est établi à 1,6 million d’euros, soit une hausse de 14 %, attribuable à une amélioration structurelle des marges et à une gestion plus rigoureuse de l’entreprise. Cette rentabilité accrue permet de dégager des moyens pour de nouveaux investissements hors de Belgique : après l’accélération aux Pays-Bas, l’attention se porte désormais sur l’Allemagne. Xandres souhaite y être présent dès le printemps 2027 par le biais de boutiques multimarques haut de gamme triées sur le volet. Une nouvelle campagne de marque viendra soutenir ce lancement. Le PDG Willem Wijnen ne laisse planer aucun doute quant aux objectifs : « Notre ambition est claire : faire évoluer Xandres d’une marque belge forte vers une marque européenne forte. »