Primark aménage des espaces dédiés à l’allaitement dans ses magasins allemands

Primark aménage dans 26 magasins allemands des « Mom’s Rooms » spéciales où les mères peuvent allaiter ou tirer leur lait en toute tranquillité. La chaîne de mode répond ainsi à un besoin qu’elle a elle-même fait étudier.

Mom’s Rooms

Plus de la moitié des mères interrogées déclarent que l’absence d’un endroit calme a déjà rendu une visite en magasin difficile. Environ trois sur quatre souhaitent pouvoir utiliser librement un espace séparé pendant leurs achats. Les « Mom’s Rooms » seront installées à proximité des cabines d’essayage et seront notamment équipées d’un siège et offriront davantage d’intimité.

Primark souligne toutefois que cette initiative ne vise pas à décourager l’allaitement en public. « Chaque mère doit pouvoir décider elle-même où et comment elle allaite son enfant », déclare Karolina Klingenberg, porte-parole de Primark pour l’Allemagne et l’Autriche. En Allemagne, Primark compte actuellement 28 magasins ; seuls deux d’entre eux ne participent donc pas (encore) à cette initiative.

Pour le soutien technique, Primark collabore avec l’association familiale allemande Wellcome. Grâce à des codes QR installés dans ces espaces, les mères ont également accès à des conseils et des astuces. Primark souhaite par ailleurs étendre ce concept au-delà de ses propres magasins. L’enseigne invite également d’autres magasins, des établissements de restauration, des centres commerciaux et des institutions publiques à mettre en avant les espaces adaptés à l’allaitement.