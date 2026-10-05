El Ganso ouvre sa première boutique belge à Liège

El Ganso fait son entrée en Belgique avec un premier corner au sein de la chaîne de grands magasins Inno à Liège. La marque de mode madrilène, réputée pour ses looks « preppy », est en pleine expansion.

En pleine expansion

Dans le magasin liégeois de la chaîne de grands magasins belge, El Ganso propose une sélection de ses collections pour femmes et pour hommes. L’aménagement s’inscrit dans l’identité de la marque, qui se caractérise par un style « preppy » reconnaissable aux influences britanniques.

Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de croissance internationale de la marque : hors d’Espagne, El Ganso est déjà présent notamment en France, au Portugal, au Chili et au Mexique. Parallèlement, la marque de mode a également accéléré son développement en Espagne ces derniers mois, où elle compte désormais une centaine de points de vente, comprenant aussi bien des boutiques en propre que des « shop-in-shops » au sein des magasins El Corte Inglés.

Álvaro et Clemente Cebrián ont fondé l’entreprise en 2004. Selon les derniers résultats annuels publiés, l’entreprise a clôturé l’exercice 2025 avec un chiffre d’affaires de 78 millions d’euros, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente.