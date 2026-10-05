Damart fait son entrée dans les supermarchés français

Damart s’aventure pour la première fois en dehors de son propre réseau de magasins. La marque de mode française distribue ses sous-vêtements thermiques dans plus de 1 100 points de vente, notamment chez Carrefour, E.Leclerc, Coopérative U et La Halle. La chaîne espère ainsi toucher un public plus jeune.

De 150 à 1 100 points de vente

À partir du mois d’octobre, Damart fera son entrée dans la grande distribution française. Cette initiative élargit considérablement la portée de la marque : Damart compte 150 magasins, dont 95 en France, mais gagne d’un seul coup plus de 1 100 points de vente grâce à ses nouveaux partenaires de distribution.