Nike poursuit ses réductions d’effectifs : des suppressions d’emplois suite à un fort recul en Chine

La reprise prenant plus de temps que prévu, Nike procède à une nouvelle vague de suppressions d’emplois. Le géant du sport simplifie sa structure mondiale et vise 2,5 milliards de dollars d’économies d’ici 2031. C’est surtout le recul persistant en Chine qui met sous pression le redressement entrepris par le PDG Elliott Hill.

La Chine « prend du temps »

Nike prévoit une baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre d’un pourcentage à un chiffre élevé pour l’exercice 2027 en cours. Ce résultat est nettement plus mauvais que la baisse d’environ 2 % que les analystes avaient prévue en moyenne. Au cours du dernier trimestre, le chiffre d’affaires a reculé de 4 % pour s’établir à 11,2 milliards de dollars (9,95 milliards d’euros), soit une baisse de 5 % à taux de change constants. Le bénéfice net a diminué de 2 % pour s’établir à 712 millions de dollars américains (632 millions d’euros).