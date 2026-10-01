Broeklin Brussels dévoile le nom du premier locataire

Broeklin Brussels a trouvé son premier enseignant. La chaîne de mode française Celio s’installe dans l’ancien projet Uplace à Machelen, dont l’ouverture est désormais prévue pour l’automne 2029.

Un par un

L’offre commerciale de Broeklin commence à prendre forme. Celio est la première chaîne de magasins à confirmer son arrivée au sein de ce projet d’envergure à Machelen. La marque de mode française compte plus de 1 000 magasins à travers le monde et propose des basiques, des tenues « smart-casual » et des vêtements de loisirs pour hommes.