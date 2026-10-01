Omoda rachète le plus ancien magasin de chaussures de Belgique

Omoda rachète la boutique Mertens Schoenen, vieille de près de 300 ans, ainsi que le magasin Van Bommel adjacent, situés au cœur de Louvain. Après avoir été rénovés, ces bâtiments authentiques rouvriront leurs portes l’année prochaine pour devenir la deuxième boutique physique Omoda en Belgique, après celle d’Anvers.

« Une forte adéquation culturelle »

Après huit générations, l’entreprise familiale Mertens Schoenen, active depuis 1728, passe entre des mains néerlandaises. Avec le transfert à Omoda Brands à compter du 1er juillet 2027, ce patrimoine de la chaussure reste ancré dans ce lieu emblématique de la Mechelsestraat, indiquent les deux entreprises dans un communiqué de presse. Pour les clients de Louvain, le service auquel ils sont habitués ne changera pas. L’ensemble du personnel du magasin reste en place et constitue le cœur de la nouvelle boutique.