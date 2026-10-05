Comment les médicaments amaigrissants modifient le comportement d’achat des amateurs de mode

L’utilisation croissante des produits amaigrissants a un impact durable sur l’industrie et le commerce de la mode. Les utilisateurs qui perdent du poids achètent de nouveaux vêtements dans des tailles plus petites, mais les détaillants ne doivent pas pour autant délaisser les clients qui portent des tailles plus grandes.

Évolution des comportements d’achat

Alors que de plus en plus de personnes utilisent des médicaments amaigrissants tels que l’Ozempic ou le Mounjaro, l’effet ne se fait pas seulement sentir dans les rayons des supermarchés, où l’offre de repas hypocaloriques, nutritifs et riches en protéines augmente, ni chez les cordonniers, qui constatent une hausse spectaculaire de la demande de trous supplémentaires dans les ceintures de pantalon. Les magasins de mode constatent eux aussi une évolution des comportements d’achat.