Asos victime d’un piratage spectaculaire via sa propre application

Mardi, des milliers de clients d’Asos ont reçu, via l’application officielle, un message surprenant provenant de pirates présumés. Ceux-ci affirment avoir accès à l’environnement informatique du détaillant de mode britannique et menacent de divulguer des données. Asos mène actuellement une enquête sur cette affaire.

Accès à tous les systèmes ?

Les utilisateurs ont reçu une notification push intitulée « ASOS HACKED ». Dans celle-ci, les expéditeurs s’adressaient directement aux responsables de la protection des données et de l’informatique d’Asos : « Chers responsables de la protection des données et de l’informatique d’ASOS, nous avons entièrement compromis l’environnement Snowflake. Contactez-nous, sinon nous les divulguerons. » La notification contenait un lien vers une chaîne Telegram d’un groupe jusqu’alors peu connu, se faisant appeler Xuanye Group.

Il est particulièrement remarquable que les attaquants semblent avoir utilisé le canal de notification officiel d’ASOS. Cela pourrait indiquer que leur accès va au-delà d’une simple base de données. Les experts en cybersécurité soulignent que l’envoi de notifications push nécessite généralement un accès à des systèmes indépendants d’un environnement de données tel que Snowflake.

On ignore encore si les pirates ont effectivement dérobé des données clients. Asos a simplement confirmé à la BBC qu’elle enquêtait sur ces notifications. Le site web et l’application ont quant à eux continué à fonctionner. Snowflake fournit une technologie cloud permettant aux entreprises de stocker et d’analyser de grandes quantités de données.

Une approche inédite

Cet incident s’inscrit dans une série plus large de cyberattaques visant des détaillants à travers le monde. Mais le fait que des pirates puissent atteindre directement les clients via l’application de l’entreprise elle-même est sans précédent et donc d’autant plus inquiétant : dans quelle mesure les canaux de communication des entreprises sont-ils encore fiables ? La Bourse a immédiatement réagi, entraînant une chute du cours de l’action de 13 %.

Comment votre entreprise peut-elle se protéger ? Et comment les pirates parviennent-ils à s’introduire ? Lors d’une démonstration impressionnante, le pirate informatique professionnel Inti De Ceukelaire dévoilera les tenants et aboutissants des cyberattaques, dans le cadre de la session préliminaire « L’IA dans le retail » lors de la RetailDetail Night.

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