Asos confirme que des pirates ont utilisé l’application comme lettre de rançon

Asos confirme que des pirates ont exploité l’application du détaillant de mode pour mener une tentative publique de chantage, une approche rare dans le domaine des cyberattaques. La boutique en ligne de vêtements évoque un accès potentiel à des données de base, mais ne constate pour l’instant aucun impact sur les données de cartes de paiement ou les mots de passe.

Inquiétude chez les clients, ampleur encore incertaine

Asos enquête sur une cyberattaque visant des plateformes externes après que des pirates ont envoyé une notification via l’application mardi matin. Dans cette notification push, les attaquants s’adressaient directement au délégué à la protection des données et aux équipes informatiques du détaillant. Asos indique que certaines données de base des clients ont peut-être été consultées, mais que, selon l’entreprise, les données de cartes de paiement et les mots de passe des comptes n’ont pas été affectés.