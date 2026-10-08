Fast Retailing, la société mère d’Uniqlo, surprend avec une hausse de ses bénéfices pour le troisième trimestre

Fast Retailing a clôturé son exercice financier avec un cinquième bénéfice record consécutif. Le propriétaire d’Uniqlo attribue ce résultat aux excellentes performances enregistrées dans toutes les régions, malgré la pression exercée par la faiblesse du yen sur le marché intérieur.

Pression sur le marché national

Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 743,13 milliards de yens japonais (4,3 milliards d’euros) au cours des douze mois clos au 31 août. Un an plus tôt, ce bénéfice s’élevait à 564,3 milliards de yens japonais (3,3 milliards d’euros), ce qui représente une hausse d’environ 32 %. Ce résultat a dépassé les prévisions du groupe de prêt-à-porter lui-même.