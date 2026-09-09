Inditex enregistre à nouveau un bénéfice record

Inditex, la société mère de marques telles que Zara, Bershka et Massimo Dutti, a de nouveau enregistré un bénéfice record au cours du dernier semestre, grâce à une forte hausse de son chiffre d’affaires, tant dans ses magasins physiques qu’en ligne.

Le second semestre a également démarré en force

Au cours des six premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires d’Inditex a progressé de 7,6 % pour atteindre 19,8 milliards d’euros, tandis que le bénéfice net a augmenté de 6,8 % pour s’établir à près de 3 milliards d’euros. Cette croissance du chiffre d’affaires est due aux excellentes performances enregistrées tant dans les magasins physiques que dans les ventes en ligne. À taux de change constants, les ventes ont même progressé de 9,2 %. La marge brute a augmenté de 8,3 % pour atteindre 11,6 milliards d’euros, ce qui correspond à une marge de 58,7 % du chiffre d’affaires total, soit une amélioration de 40 points de base par rapport au premier semestre 2025.