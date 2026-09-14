La pression croissante exercée par Frasers pousse le président de Hugo Boss à démissionner

Stephan Sturm, président du conseil d’administration de Hugo Boss, démissionne après un peu plus d’un an à ce poste. Il cède ainsi à la pression exercée par le principal actionnaire de la maison de mode allemande, Frasers Group, de l’entrepreneur britannique Mike Ashley.

À la recherche d’un successeur

« Compte tenu des récents changements intervenus dans la structure de l’actionnariat de l’entreprise, j’estime que le moment est venu de procéder à une passation ordonnée de la présidence », a déclaré M. Sturm dans le communiqué de presse publié par Hugo Boss.