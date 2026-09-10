Primark finit par céder et lance la livraison à domicile

Primark va proposer la livraison à domicile au Royaume-Uni. L’enseigne à bas prix abandonne ainsi un principe qu’elle appliquait depuis des années : il était possible de commander en ligne, mais le client devait venir retirer son achat en magasin. Ce changement de cap intervient alors que la chaîne de mode se sépare de sa société mère, Associated British Foods, et que ses ventes en Europe sont sous pression.

Le « Click & Collect » a ouvert la voie

Primark a longtemps évité la livraison à domicile, car ses prix de vente bas étaient difficiles à concilier avec les coûts liés au commerce électronique et à la logistique. La chaîne avait donc opté pour un modèle axé sur les magasins, complété par un site web, la vérification des stocks et, plus tard, le « Click & Collect ».