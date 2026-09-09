Les actionnaires de Nike rejettent une plus grande transparence en matière de climat

Les actionnaires de Nike ont rejeté une proposition visant à renforcer la transparence concernant les objectifs climatiques de la marque de sport. En revanche, les investisseurs ont approuvé le programme de rémunération controversé de la direction.

Le développement durable sous pression

La proposition du gestionnaire de fortune Green Century Capital Management demandait à Nike d’expliquer plus clairement comment elle comptait atteindre ses objectifs de réduction des émissions pour 2030. En 2019, la marque de sport s’était engagée à réduire de 65 % les émissions liées à ses propres activités d’ici 2030 et de 30 % celles de sa chaîne d’approvisionnement. Dans son rapport sur l’exercice 2024, Nike a indiqué que les émissions dans la chaîne d’approvisionnement étaient inférieures de 11 % à celles de l’année de référence 2015.