[Dossier IA et retail] Des analyses à une boutique en ligne en constante amélioration

(Publireportage) L’intelligence artificielle transforme le retail à une vitesse fulgurante. De la gestion des stocks à la prévision de la demande, en passant par les expériences d’achat personnalisées, l’IA joue un rôle de plus en plus important. Mais l’une des évolutions les plus intéressantes se déroule au sein même de la boutique en ligne. Et si l’IA ne se contentait pas de repérer vos pertes de chiffre d’affaires, mais vous aidait également à transformer ces opportunités en améliorations concrètes ?

La plus grande opportunité se trouve peut-être déjà sur votre boutique en ligne

Les détaillants investissent massivement pour attirer des visiteurs. Via Google, les réseaux sociaux, les e-mails et d’autres canaux, ils tentent d’amener les consommateurs vers leur boutique en ligne. Mais une fois que ces visiteurs sont là, on leur propose souvent une expérience largement identique. Les mêmes pages produits, les mêmes messages et le même parcours d’achat.

Pourtant, tous les visiteurs n’ont pas les mêmes besoins. Un nouveau client recherche peut-être avant tout à gagner en confiance, tandis qu’un visiteur régulier souhaite retrouver plus rapidement ses produits préférés. C’est là que réside une opportunité de croissance majeure : il ne s’agit pas nécessairement d’attirer davantage de visiteurs, mais de tirer le meilleur parti de ceux qui sont déjà présents aujourd’hui.

Des informations exploitables à des améliorations concrètes

Les détaillants disposent aujourd’hui de plus de données que jamais. Ils savent à quel moment les visiteurs abandonnent, quelles pages sont moins performantes et où se trouvent les opportunités d’amélioration. Pourtant, transformer ces informations en actions concrètes reste souvent un défi.

L’optimisation d’un site web demande en effet du temps et de l’expertise. Analyser les problèmes, élaborer des améliorations, mettre en œuvre des modifications et mesurer les résultats : c’est un processus qui implique souvent plusieurs équipes.

L’IA peut transformer ce processus de fond en comble.

En identifiant automatiquement les opportunités de conversion, en préparant les améliorations du site web et en facilitant la mise en place d’expériences, elle permet une optimisation plus rapide et continue.

Au lieu de passer des mois à élaborer un plan d’optimisation, les e-commerçants peuvent découvrir plus rapidement quels changements ont un impact réel sur leur taux de conversion.

De l’analyse du site web à une meilleure expérience d’achat

Une analyse par l’IA ne génère pas à elle seule de chiffre d’affaires supplémentaire. La véritable valeur apparaît lorsque les informations sont transformées en améliorations concrètes sur la boutique en ligne.

Pensez par exemple à une page produit sur laquelle les avantages clés ne sont pas suffisamment mis en avant, à un panier dans lequel les informations sur la livraison et les retours font défaut, ou à un visiteur qui a du mal à trouver les bons produits.

L’IA peut aider à identifier de telles opportunités et à élaborer des adaptations appropriées du site web. Ces adaptations peuvent ensuite être mises en œuvre de manière contrôlée et comparées à la version existante via des tests A/B. Cela permet non seulement de déterminer ce qui pourrait théoriquement mieux fonctionner, mais surtout de savoir quels changements génèrent réellement davantage de conversions.

Toutes les modifications ne seront pas couronnées de succès. C’est précisément pour cette raison que la mesure est si importante. L’objectif n’est pas de changer constamment les choses, mais de découvrir en permanence ce qui fonctionne vraiment mieux.

Trois frères anversois construisent l’avenir

Cette vision est à la base de Taglayer, une entreprise technologique belge fondée par trois frères originaires d’Anvers. Leur ambition est d’utiliser l’intelligence artificielle non seulement comme outil d’analyse, mais aussi comme soutien actif pour améliorer les expériences d’achat en ligne.

Pour ce faire, l’entreprise combine des analyses de sites web basées sur l’IA avec la personnalisation, des ajustements du site web et des tests A/B. Cette technologie permet d’identifier les opportunités de conversion, d’élaborer des améliorations potentielles et d’en mesurer l’impact.

« Les détaillants investissent des budgets colossaux pour attirer des visiteurs sur leur boutique en ligne. Mais la plus grande opportunité de croissance réside souvent dans la boutique en ligne elle-même. Grâce à l’IA, nous pouvons identifier plus rapidement ce qui freine les visiteurs, mettre en œuvre des améliorations et, surtout, mesurer quels changements produisent réellement des résultats. » Willem Drijver, PDG et fondateur de Taglayer

Les e-commerçants gardent ainsi le contrôle sur les modifications mises en œuvre, tandis que les expériences permettent de déterminer quelles adaptations produisent réellement des résultats. Cela modifie également la manière dont les équipes de commerce électronique travaillent.

Alors que l’optimisation d’un site web nécessite traditionnellement beaucoup d’analyse manuelle, de développement et de coordination, l’IA peut prendre en charge une part de plus en plus importante de ce processus. Cela libère davantage de temps pour la stratégie, la créativité et l’amélioration de l’expérience client globale.

De petites améliorations, des résultats mesurables

L’impact de l’optimisation de la conversion est souvent sous-estimé. Une modification relativement mineure apportée à une page importante ou un message plus pertinent au bon moment peut déjà faire la différence.

C’est ce que confirme également la pratique. Les optimisations réalisées par Taglayer ont permis d’obtenir une augmentation moyenne du taux de conversion de 12 %, avec des pics encore plus élevés.

Et ce, sans attirer davantage de visiteurs. En guidant mieux les visiteurs existants et en optimisant en permanence la boutique en ligne, les détaillants peuvent tirer davantage de chiffre d’affaires de leur trafic actuel.

Bien sûr, toutes les expériences ne donnent pas un résultat positif. C’est pourquoi il est important de tester systématiquement les modifications et de ne déployer à grande échelle que les améliorations qui ont fait leurs preuves. En répétant ce processus en continu, les détaillants peuvent travailler étape par étape à l’amélioration de leurs performances commerciales.

D’une simple boutique en ligne à une expérience d’achat personnalisée

Les possibilités vont d’ailleurs bien au-delà des améliorations générales apportées aux pages produits ou au processus d’achat. Tous les visiteurs n’ont pas les mêmes besoins ni la même intention d’achat.

Un nouveau visiteur peut avoir besoin d’informations supplémentaires ou d’être rassuré. Un client existant recherche peut-être avant tout la facilité, tandis qu’une personne qui a déjà consulté un produit à plusieurs reprises a juste besoin d’un dernier coup de pouce pour passer à l’achat. Pourtant, de nombreuses boutiques en ligne traitent encore ces visiteurs de la même manière.

En combinant les données comportementales, la personnalisation et l’IA, les détaillants peuvent mieux répondre à ces différents besoins. Il devient ainsi possible d’afficher un contenu plus pertinent, des recommandations de produits et des messages au bon moment.

Associé à des expérimentations, cela donne naissance à une boutique en ligne qui devient non seulement plus personnalisée, mais qui apprend aussi de mieux en mieux quelles expériences fonctionnent réellement.

La prochaine étape de l’IA dans le retail

En fin de compte, le véritable impact de l’IA ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans ce que les détaillants peuvent en tirer. Une meilleure compréhension du comportement des clients est précieuse. Mais ce n’est que lorsque ces informations se traduisent par des améliorations concrètes qu’un impact commercial se fait sentir.

Pour les détaillants, cela implique une nouvelle façon d’envisager la croissance. Bien sûr, la publicité, le référencement naturel (SEO) et l’acquisition de clients restent importants. Mais attirer davantage de trafic n’est pas toujours le moyen le plus efficace de générer un chiffre d’affaires supplémentaire.

Le trafic existant recèle souvent lui aussi d’importantes opportunités de croissance. L’IA peut aider à mettre en évidence ces opportunités plus rapidement, à mettre en œuvre plus facilement les améliorations et à mesurer en permanence les résultats.

La boutique en ligne de demain ne sera pas seulement plus personnalisée. Elle fera également l’objet d’analyses, de tests et d’améliorations en continu. Et c’est peut-être précisément là que réside l’une des plus grandes opportunités de l’IA dans le secteur de la vente au détail.

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