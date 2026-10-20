Zalando recrute un ancien cadre d’Amazon pour accélérer ses activités B2B

Zalando souhaite devenir la colonne vertébrale technologique du secteur européen de la mode. Pour concrétiser cette ambition, la plateforme de commerce électronique recrute Tom Christenson au poste de nouveau directeur général B2B. Il aura pour mission de mieux coordonner les services logistiques et logiciels du groupe et d’accélérer la croissance.

Une plateforme unique pour le B2B

Tom Christenson occupe depuis le 15 octobre le poste de vice-président senior B2B chez Zalando. Il rend compte directement au co-PDG David Schröder et sera chargé de piloter le développement des services aux entreprises. Ceux-ci ont déjà généré l’année dernière un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros, avec plus de 1 200 commerçants affiliés.