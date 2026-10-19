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Écrit par Jorg Snoeck
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Une croissance à deux chiffres pour Mulberry

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Mode19 octobre, 2026
Shutterstock.com

La marque britannique de maroquinerie de luxe Mulberry fait état d’une forte croissance de son chiffre d’affaires, qui, selon l’entreprise, est due aux investissements réalisés dans la marque et à la limitation des remises.

Forte croissance aux États-Unis

Mulberry annonce une croissance de son chiffre d’affaires de 18 % pour le premier semestre 2026. La marque attribue notamment cette croissance à sa visibilité accrue suite au lancement de « Mulberry by Christopher Kane » et à son retour à la London Fashion Week.

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