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Écrit par Pauline Neerman
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Marie Méro ouvre une boutique à Brasschaat

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Mode15 octobre, 2026

La marque de mode belge Marie Méro ouvre une nouvelle boutique à Brasschaat. L’entreprise familiale compte désormais quatorze boutiques en propre et voit de nouvelles opportunités de croissance dans les centres commerciaux régionaux.

« Une communauté commerciale dynamique »

Le nouveau magasin, situé au 289 Bredabaan, a ouvert ses portes jeudi, à l’occasion de la Semaine de la mode belge. Pour Marie Méro, cette ouverture marque une nouvelle expansion dans la région d’Anvers, où la marque ne disposait jusqu’à présent que d’un seul magasin en propre à Malines.

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