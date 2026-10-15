CKS et Mayerline se renforcent mutuellement à Bree

À Bree, Claes Retail Group a réuni sous un même toit les marques de mode belges CKS et Mayerline, aux côtés d’un magasin JBC situé dans le bâtiment voisin. Les clients apprécient cette combinaison, affirme le détaillant.

Une offre de mode plus vaste et plus variée

CKS était déjà présent à Bree depuis mars 2022. En y ajoutant l’offre de Mayerline, Claes Retail Group répond au besoin d’une offre de mode plus large et plus variée dans la région. L’association de CKS et Mayerline n’est pas une nouveauté : à Sluis, aux Pays-Bas, l’entreprise dispose également d’un magasin regroupant les deux marques sous un même toit.

« Nous constatons que les clients apprécient vraiment la combinaison de CKS et Mayerline. Ils aiment découvrir différents styles au même endroit et combinent régulièrement des articles des deux marques lors d’un même achat », explique Mai Nguyen, responsable presse chez Claes Retail Group.