LVMH continue de reculer en raison de la faiblesse du marché chinois

Le géant français du luxe LVMH, maison mère de Louis Vuitton et Dior, affiche également une croissance décevante de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, en raison de la faiblesse de la demande chinoise. Est-ce le signe d’un nouveau ralentissement dans le secteur du luxe, qui fait face à des difficultés depuis déjà trois ans ?

Les Chinois perdent confiance

LVMH a annoncé une croissance organique de son chiffre d’affaires de 1 % en glissement annuel, soit un chiffre d’affaires total de 18,5 milliards d’euros. La division mode et maroquinerie, qui représente près de la moitié du chiffre d’affaires total, a même vu son chiffre d’affaires organique reculer de 5 %.