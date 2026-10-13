Norah ouvrira sa première boutique belge à Diest, Hasselt suivra

Ce n’est pas à Hasselt, comme annoncé précédemment, mais bien à Diest que la chaîne néerlandaise de mode féminine Norah ouvrira cette année encore sa première boutique en Belgique. « Parfois, les choses avancent plus vite qu’on ne l’avait prévu », déclare le PDG Han Sterk.

Un nouveau chapitre

En août, le PDG Sterk avait annoncé que Norah ferait son retour en Flandre peu après la fermeture de ses magasins à Turnhout et à Geel, avec des boutiques situées dans des emplacements plus stratégiques. Un premier magasin devait ouvrir début 2027 au 60 de la Koning Albertstraat à Hasselt, dans l’ancien local de Casa, à proximité d’Inno et de Hema, avait alors indiqué le dirigeant sur LinkedIn.

C’est sur ce même réseau social qu’il publie aujourd’hui une nouvelle surprenante : Norah ouvrira ses portes dès cette année à Diest. « Au 17 Botermarkt, dans l’ancien local de s.Oliver, nous ouvrirons nos portes avant même Hasselt. » Le local de 350 m² sera aménagé selon le tout dernier concept de magasin.

Ouvrir un premier magasin dans un nouveau pays, c’est écrire un nouveau chapitre, écrit Sterk. « Et bientôt, nous verrons comment les Belges trouveront elles aussi leur tenue préférée chez Norah. Je trouve formidable que nous puissions franchir cette étape dès cette année. Avec la ville de Diest comme première destination et Hasselt en perspective. »