H&M enquête également sur un éventuel piratage, mais ne trouve rien

Comme si les cyberincidents survenus cette semaine chez Ahold Delhaize et au niveau des installations frigorifiques des supermarchés français ne suffisaient pas, le groupe H&M enquête désormais lui aussi sur des informations faisant état d’un éventuel piratage. Il n’est toutefois pas encore certain qu’il y ait réellement eu intrusion : le géant de la mode ne trouve (pour l’instant) aucun indice.

Fake news ?

Depuis le lundi 12 octobre, H&M enquête sur des informations faisant état d’une éventuelle cyberattaque. Selon le journal britannique The Times, le groupe de mode suédois aurait été pris pour cible par le groupe de hackers ShinyHunters, le même collectif que celui à l’origine de la récente attaque contre le détaillant de mode britannique ASOS.