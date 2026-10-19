[En images] Yaya ouvre un concept store à Ostende

La marque de mode néerlandaise Yaya vient d’ouvrir une nouvelle boutique à Ostende, la neuvième de la chaîne en Belgique. Cette ouverture marque une nouvelle étape dans l’expansion de la marque sur le marché européen.

Mode et décoration d’intérieur

Le nouveau concept store a ouvert ses portes le 16 octobre au 23, rue Adolf Buyl, dans le centre d’Ostende. Les clientes y trouveront non seulement une gamme de vêtements féminins élégants accompagnée de conseils personnalisés en matière de style, mais aussi une sélection soigneusement composée d’articles Yaya Home pour apporter une touche chaleureuse et raffinée à leur intérieur.

Plus tôt cette année, l’enseigne avait déjà ouvert de nouveaux magasins à Anvers et à Louvain. Cette expansion intervient à un moment où Yaya connaît une forte croissance en Europe. La marque compte 39 magasins en propre, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande et en Pologne, et ses produits sont distribués dans plus de 2 700 points de vente à travers le monde.