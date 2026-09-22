Controverse chez Converse : Nike retire sa campagne suite à la polémique autour des « symboles du KKK »

La marque de chaussures Converse, filiale du géant du sport Nike, a retiré une campagne publicitaire et présenté ses excuses après une vague de critiques. Selon ces derniers, les images évoquaient le Ku Klux Klan et les lynchages.

Nouveau coup dur pour l’image de marque

Une star de la K-pop vêtue d’une longue jupe blanche et d’une paire de baskets qui semblent pendre comme si elles étaient suspendues : pour de nombreux Américains, les images de la dernière campagne en ligne de Converse ont ravivé un traumatisme collectif. Le tollé sur les réseaux sociaux a été tel que la marque de chaussures a décidé de retirer la campagne et de présenter ses excuses. L’entreprise a déclaré que ce n’était pas son intention, mais qu’elle reconnaissait le caractère sensible du sujet.

Pour Converse, cela représente un nouveau coup dur pour son image, alors même que Kristin Bauer, toute nouvelle directrice des opérations, doit redynamiser le chiffre d’affaires et l’image de la marque. Ancienne cadre chez Foot Locker, Bauer a pris ses fonctions le 14 septembre et rend compte directement au directeur des opérations de la société mère Nike.

Autrefois symbole de la culture jeune, du skate et du surf, Converse peine depuis des années à renouer avec les consommateurs. La marque a enregistré treize trimestres consécutifs de baisse de son chiffre d’affaires, avec des reculs encore plus marqués au cours des derniers trimestres.